Consultazioni, le anticipazioni della Bonetti: "Italia viva oggi non farà nomi"

Le consultazioni con la delegazione di Italia viva non riservano sorprese. I renziani continueranno sulla loro linea e al presidente della Repubblica alcuna indica non indicherà alcun nome per l'incarico di premier. Lo ha anticipato l'ex ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti a TgCom24.

"Noi siamo coerenti con la necessità di interpretare una visione politica del Paese e non partiamo da nomi. Oggi non poniamo nomi", ha detto. "Spero che i nostri compagni di avventura del governo tornino a un dialogo su progetti e idee", ha aggiunto.

Dalle consultazioni del Capo di Stato, che si è già riunito con i presidenti di Camera e Senato e ha consultato telefonicamente il presidente emerito Napolitano, dovrà emergere l'indicazione per la formazione del nuovo governo e si dovrà decidere per il re-incarico a Giuseppe Conte, sostenuto da PD, M5S e LeU, o un nuovo nome a capo di una nuova maggioranza.

l calendario delle consultazioni

Questo il programma delle consultazioni del pomeriggio di giovedì 28 gennaio:

ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti della Camera dei deputati

ore 16.45 Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

ore 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30 Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

In mattinata il capo di Stato ha ricevuto le delegazioni degli autonomisti SVP-PATT e UV, i rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e gli esponenti del nuovo gruppo degli Europeisti nati al Senato. In presidente riceverà la delegazione unitaria del centrodestra e del Movimento 5 Stelle nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio.

Il primo giorno di consultazioni il capo dello stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Alle 17:00 la seconda carica dello Stato è salita al Colle e ha dialogato con Mattarella per circa 30 minuti. Un colloquio leggermente più lungo per Fico che è arrivato al Quirinale alle 18:00.