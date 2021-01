Controllo armamenti, Ue soddisfatta per proroga Trattato New Start tra Russia e Usa

L'Unione Europea plaude all'accordo tra gli Stati Uniti e la Russia per l'estensione dell'accordo sulla riduzione delle armi nucleari strategiche (trattato New Start), ha riferito oggi a Sputnik Peter Stano, portavoce del servizio di politica estera e sicurezza della Commissione Europea.

Il portavoce ha affermato che il trattato garantisce un contributo cruciale alla sicurezza internazionale ed europea.

"Accogliamo con favore l'accordo degli Stati Uniti e della Russia per estendere la durata del nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche (New Start) di altri cinque anni. Il trattato New START è un contributo cruciale alla sicurezza internazionale ed europea... Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa sono un passo importante per il futuro del Trattato e per potenziali nuovi accordi sul controllo degli armamenti per preservare la stabilità strategica", ha affermato Stano.

Stano ha inoltre osservato che questo importante accordo ha contribuito in modo significativo all'attuazione del Trattato di non proliferazione nucleare ed ha sottolineato che gli Stati Uniti e la Russia, due potenze nucleari con i più grandi arsenali con responsabilità speciale per il controllo degli armamenti e il disarmo nucleare, dovrebbero cercare di ridurre ulteriormente i loro armamenti.

Ieri la Russia e gli Stati Uniti hanno deciso di prorogare il trattato New Start di cinque anni, pochi giorni prima della scadenza.

Il New Start è entrato in vigore nel 2011 con scadenza il 5 febbraio 2021. È l'unico accordo legalmente vincolante sul controllo degli armamenti nucleari tra i due Paesi che possiedono i più grandi arsenali atomici. L'accordo si basa affinchè ciascuna parte riduca il proprio arsenale nucleare a 700 missili, 1.550 testate e 800 lanciatori.