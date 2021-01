Concluso il primo giorno di consultazioni. Domani al Quirinale le forze politiche

Si è concluso il primo giorno di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte.

Oggi il capo dello stato ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Alle 17:00 la seconda carica dello Stato è salita al Colle e ha dialogato con Mattarella per circa 30 minuti. Un colloquio leggermente più lungo per Fico che è arrivato al Quirinale alle 18:00. Poi l'esponente del M5S ha rilasciato una brevissima dichiarazione: "Tutti siamo al lavoro per il bene del Paese".

Mattarella ha sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano.

Gli incontri per verificare se esiste una soluzione politica alla crisi dopo le dimissioni di Conte riprenderanno domani mattina alle 10.

Il calendario delle consultazioni

Ecco chi salirà al Colle domani:

ore 10.00 il Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica

ore 10.30-12.30 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e gli esponenti del nuovo gruppo degli Europeisti nati al Senato

ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti della Camera dei deputati

ore 16.45 Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

ore 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

ore 18.30 Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

La mattina del 29 gennaio il presidente Mattarella parteciperà alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione e le consultazioni seguiranno nel pomeriggio.

ore 16.00 salirà al Colle il centrodestra con i Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i Gruppi Parlamentari “Forza Italia – Berlusconi Presidente - UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati, i Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e i rappresentanti delle componenti “Idea e Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e “Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo” del Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 17.00 Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Pd e M5S chiedono il Conte Ter, l'opposizione le urne

Nel primo giorno di consultazioni al Quirinale Movimento 5 Stelle e Pd restano dalla stessa parte e si sono schierati per un Conte ter.

Il segretario dei Dem Nicola Zingaretti ha detto apertamente che il partito democratico proporrà al Capo dello Stato di conferire un nuovo incarico a Conte. Stessa fiducia rinnovata da diversi esponenti del M5S tra cui Luigi Di Maio che ha smentito il suo nome per la poltrona di premier.

Intanto leader della Lega Matteo Salvini ha proposto un governo a guida centrodestra in alternativa al voto che, però, ha detto, resta la strada da seguire per il centrodestra.