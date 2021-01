Salvini: "Berlusconi potrebbe fare il Presidente della Repubblica"

Pur vedendo di buon occhio il Cavaliere come futuro capo dello Stato, il senatore ha specificato che non se n'è ancora discusso tra le file del centrodestra.

Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena', ha affrontato il tema dell'attuale crisi di governo, con uno sguardo rivolto al futuro.

Pur ammettendo di non aver ancora discusso con i compagni di coalizione dell'eventualità, ha parlato dell'elezione di Silvio Berlusconi quale futuro Presidente della Repubblica.

"Se poi mi si chiede se potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì", ha affermato.

Per Salvini la crisi di governo va risolta con le elezioni anticipate, dal momento che ha ribadito il suo 'no' al "governo minestrone, non tiriamo a campare, bisogna dare la parola gli italiani. Se hai due visioni diverse come fai a metterle insieme? Non posso andare al governo con una sinistra che la pensa in maniera diametralmente diversa dalla mia".

In merito sempre alla crisi, Salvini ha detto di aver trovato l'attuale inquilino del Colle, Sergio Mattarella, "molto attento e molto preoccupato".

Riguardo il Recovery Plan ha affermato che deciderà a riguardo il prossimo Parlamento dopo due mesi di tempo per pensarci.

"La Francia aveva preparato il piano già ad agosto, noi siamo arrivati fin qui", ha concluso.