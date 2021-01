Sondaggio Emg, cosa cambierebbe se Conte fondasse il suo partito

Un sondaggio di Emg per la Rai analizza come cambierebbe lo scenario politico italiano qualora il premier decidesse di dare vita a una sua lista.

L'attuale crisi di governo fa emergere l’ipotesi della nascita di un partito di Giuseppe Conte e allora Emg ha effettuato un sondaggio per valutarne l'eventuale impatto sul voto degli italiani.

il partito del premier potrebbe ottenere percentuali tra il 5 e il 9%, sottraendo voti soprattutto al Movimento 5 Stelle e al PD, corrodendo comunque anche il bacino elettorale della Lega e di Forza Italia, così come quello di Italia Viva e Azione.

Qualora tale partito non vedesse la luce, a raccogliere più voti sarebbero la Lega (23,7%), il PD (20,1%), Fratelli d’Italia (16,4%), il Movimento 5 Stelle (14,1%) e Forza Italia (7,5%).

Tra i partiti minori le percentuali sarebbero queste: Italia Viva (4%), Azione (3,5%), Leu (2,8%), Europa Verde (2,1%), +Europa (2%), Cambiamo e Udc (entrambe all’1%).

Se invece un partito di Conte diventasse più di un'ipotesi sottrarrebbe voti a quasi tutte le principali forza politiche, che si assesterebbero sulle seguenti percentuali: Lega (22,9%), PD (17%), Movimento 5 Stelle (9,3%). Stabili invece Fratelli d’Italia al 16,2% e Forza Italia al 7%.

In calo ci sarebbero anche Italia Viva (3,8%) e Azione (3,3%).

Il partito di Conte, invece, potrebbe raggiungere il 9,1%. Percentuali decisamente più basse rispetto a quelle rilevate da un sondaggio condotto da Swg per Tg La7, secondo cui tale partito raccoglierebbe tra il 15 e il 17% dei voti.

La metà degli interpellati (52%) non voterebbe per il partito di Conte: risponde di no il 52%, con un dato nettamente più alto tra gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia, ma anche tra quelli del Pd (53%). Solo il 2% degli elettori M5S si dichiara sicuro di non votarlo.

In totale lo voterebbero il 24% degli elettori: tra questi il 31% di quelli del Pd e l’84% di quelli del M5S.