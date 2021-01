Crisi di governo, Casini: "Di Maio evoca spettro delle elezioni ma è una bugia a favore del governo"

Il senatore Pier Ferdinando Casini è intervenuto alla trasmissione 'Mezz'ora in più' per parlare dell'attuale crisi di governo, non risparmiando critiche a Di Maio.

"Di Maio non può dire altro che si scivola verso il voto, ma è una bugia. È diventato più politico di me, ha fatto un corso accelerato, ma la realtà è diversa. Evoca lo spettro delle elezioni per spingere la gente a sostenere il governo. La crisi aveva come obiettivo unico uccidere il governo", ha detto.

Per Casini "l'opposizione gioca a rimpiattino e pensa che gli convenga stare sull'Aventino mentre la maggioranza va a cercare i voti in modo indecoroso", quando secondo lui "Conte è nelle condizioni di svelenire il clima in 24 ore, non in 48, facendo quello che doveva fare la sera delle dimissioni delle ministre di Italia Viva: deve andare al Quirinale e rimettere il mandato e riportare così tutto al confronto politico e, forte del reincarico, recuperare il dialogo con Renzi".

Per Casini non si fermano qui le critiche al governo, accusato di "sostituire l'aritmetica alla politica".

"Il tema elezioni serve a esasperare e spingere qualche parlamentare a sostenere il governo. Il tema vero è una crisi che è ancora aperta. la rincorsa ai responsabili ha la colpa di uccidere la credibilità del governo. Il tema vero è la politica. Quando è sostituita dall'aritmetica è la fine, quando un governo fa il conto con il pallottoliere cade. Ricordatevi di Prodi e Berlusconi", ha ammonito.

Infine, un ultimo commento sulla riforma della giustizia.

"Mercoledì o giovedì ci sarà il voto sulla riforma della giustizia e si vota sulle risoluzioni. Ci sono dei nodi e non sono stati affrontati: il tema della prescrizione, il tema delle intercettazioni che non devono essere gossip giudiziario e il tema delle rivolte nelle carceri, tema non chiaro. Il Parlamento dovrà allacciare le cinture di sicurezza", ha dichiarato.