Albania espelle diplomatico russo per violazione misure anti-Covid

Le autorità albanesi dichiarano un diplomatico russo persona non gradita nel Paese per aver violato le misure contro il coronavirus, ha riferito il ministero degli Esteri albanese.

"Sfortunatamente il governo albanese ha deciso di dichiarare persona non gradita il diplomatico Alexey Krivosheev, obbligato a lasciare il Paese entro 72 ore dalla notifica ufficiale", si legge nel comunicato del dicastero diplomatico di Tirana.

Si aggiunge inoltre che in passato il ministero degli Esteri ha espresso all'ambasciatore russo a Tirana Mikhail Afanasiev le sue preoccupazioni per le continue violazioni delle misure anti-Covid da parte del diplomatico russo.

"Purtroppo, contrariamente a quanto promesso, il diplomatico ha continuato a violare le misure", aggiunge la nota.

Allo stesso tempo il ministero degli Esteri ha auspicato che Mosca percepisca questa decisione come una misura inevitabile a difesa della salute, assicurando contemporaneamente a Mosca sentimenti amichevoli e disponibilità a migliorare costantemente le relazioni bilaterali.

A sua volta l'Ambasciata russa in Albania descrive come infondate le accuse contro il diplomatico russo, dichiarato persona non gradita per aver violato le misure anti-contagio.

"L'Ambasciata russa conferma di aver ricevuto una nota verbale dall'Albania, siamo venuti a conoscenza del comunicato stampa sulla questione pubblicato dal ministero degli Esteri albanese. Riteniamo che tutte le accuse contro il diplomatico russo contenute in questi documenti siano infondate", ha detto a Sputnik un rappresentante della missione diplomatica.

Ha aggiunto che specificare il nome e il cognome del diplomatico russo nel comunicato stampa "contraddice in gran parte la prassi diplomatica internazionale consolidata".