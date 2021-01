Centrodestra al Quirinale per chiedere le elezioni anticipate

Il centrodestra quest’oggi sale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere della grave crisi di governo che la maggioranza ha risolto con una maggioranza semplice al Senato, ma senza la maggioranza assoluta.

I capi di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si recheranno dal presidente Mattarella per interloquire sulla situazione politica e sulla fragilità del governo dopo l’uscita di Italia Viva.

“Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta. Fiducia negli Italiani, la parola passi a loro!” Questo il sintetico messaggio pubblicato su Twitter dal leader leghista Matteo Salvini a poche ore dall’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona.

Basta.

Fiducia negli Italiani, la parola passi a loro! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 21, 2021

Anche per il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni questa situazione deve finire e fa notare che l’attuale maggioranza non ha i numeri per governare in ben 10 commissioni su 14.

Questo esecutivo non ha i numeri: non ha la maggioranza in 10 commissioni su 14. Il Parlamento da due mesi è bloccato per questa crisi che hanno aperto loro. D'ora in poi sarà ancora peggio e non possiamo permettercelo.



La mia intervista al @Corriere 👇🏻https://t.co/iF53lL1QYk pic.twitter.com/Sf1ht6g4fR — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 21, 2021

Intervistata dal Corriere della Sera la Meloni ha detto che in un mondo normale Conte si sarebbe dimesso e fa notare quanto accadde nel 2011.

“Il governo Berlusconi nel 2011 si dimise ottenendo alla Camera sul voto di Bilancio una maggioranza di 308 voti. Ed era un esecutivo scelto dagli elettori con un premier da loro indicato, non uno a capo di una coalizione di forze che si sono combattute in campagna elettorale, un signore di cui gli italiani non conoscevano l’esistenza prima che ricevesse tale incarico”, ha affermato.