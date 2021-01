Trump, ultimo discorso da presidente Usa: "Non un addio, ma un arrivederci"

Il presidente uscente Donald Trump ha deciso di non essere presente alla cerimonia di insediamento, l'Inauguration Day, del suo rivale democratico Joe Biden alla Casa Bianca. Mercoledì mattina, in compagnia della futura ex first Lady Melania Trump, ha raggiunto a bordo dell'elicottero Marine One la base militare Andrews nel Maryland, dove ha tenuto il suo discorso di addio, prima di raggiungere partire per la Florida a bordo dell'Air Force One.

La cerimonia di addio

Le ultime parole di Donald Trump da presidente Usa sono state precedute dai colpi di 21 pistole sparate a salve che hanno aperto la cerimonia di addio. Nel suo commosso discorso, Donald Trump ha salutato e ringraziato i suoi sostenitori e ha rimarcato come essere alla guida della Casa Bianca sia stato "l'onore di una vita".

"Speriamo che questo non sia un addio, ma un arrivederci", ha detto, augurando alla futura amministrazione "grande fortuna e grande successo", aggiungendo che ha una "base" per raggiungere quest'ultimo.

I risultati economici

Il presidente uscente ha elogiato i successi raggiunti sotto la sua amministrazione dall'economia statunitense, definita un "razzo in orbita", sottolineando come neanche la pandemia globale di coronavirus abbia potuto cambiare questa situazione. Ha inoltre lodato i risultati di "alcuni membri del Congresso", evidenziando come la sua squadra sia arrivata dove "nessuno pensava fosse possibile".

Ha augurato che la nuova amministrazione democratica non metta nuove tasse per i cittadini statunitensi. Nel corso della campagna elettorale il rischio di un aumento delle tasse con una giunta democratica è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente Usa.

I risultati militari

Trump ha parlato dell'impegno per "ricostruire" l'esercito statunitense e ha salutato la creazione della Space Force come un "grande risultato" della sua amministrazione.

"Abbiamo creato una nuova forza, chiamata Space Force che di per sé sarebbe un risultato importante per un'amministrazione regolare. Non eravamo un'amministrazione regolare", ha detto il presidente.

L'Inauguration Day

Sarà il vicepresidente Mike Pence a guidare l'atto formale dell'insediamento di Biden, dopo il rifiuto di Donald Trump di presedere alla cerimonia. Verso mezzogiorno si terrà il giuramento presidenziale previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia e alle recenti violenze in Campidoglio, le autorità hanno dovuto inasprire le misure di sicurezza e blindare la cerimonia ridotta a un numero massimo di 1000 ospiti.

Nella sua cerimonia di addio, invece, Donald Trump ha salutato augurando "Buona vita" a tutti. La figlia Ivanka, in prima fila, ha assistito con lacrime di commozione, intonando assieme alla folla di sostenitori e note del remake in inglese della celebre canzone Gloria, di Umberto Tozzi.