Inauguration Day, la lettera di Zingaretti a Biden: "Costruiamo un futuro di speranza per l'umanità"

"Questa Cerimonia rappresenta la più alta celebrazione della Democrazia non solo per il popolo americano ma per tutti coloro che, come noi, si battono per difendere e promuovere i valori di libertà nel mondo intero". Così ha scritto Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, al democratico Joe Biden nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca come Presidente degli Stati Uniti d'America.

Nel suo messaggio il leader del PD ha inviato le congratulazioni e ha espresso "forte sostegno" al nuovo presidente democratico, non tralasciando di stigmatizzare l'assalto a Capitol Hill, avvenuto lo scorso 6 gennaio.

"Chi esita a condannare la violenza e l'attacco alle Istituzioni democratiche è nemico dei nostri valori comuni di Pace, Libertà e Tolleranza, ha precisato a tal proposito.

Il governatore del Lazio ha sottolineato il "ruolo insostituibile" di Usa e Ue nella costruzione di "un mondo libero dalla paura".

"Molto c'è ancora da fare e tanti i problemi da affrontare e le ingiustizie da combattere. Sappiamo che, assieme, i democratici e progressisti del mondo intero possono contribuire a costruire un futuro di speranza per tutta l'Umanità", ha auspicato Zingaretti.

Il segretario del PD ha poi menzionato la pandemia, sottolineando l'impegno comune a "costruire il mondo su basi differenti". A questo proposito ha definito un'ottima notizia l'annuncio fatto da Biden di riportare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici e la preannunciata intenzione di organizzare una riunione delle maggiori economie mondiali su questo tema, accennando agli impegni da assumere al prossimo G20 a presidenza italiana.

"Auspico che anche nell'ambito del G20 presieduto dall'Italia e durante la prossima Cop26 possiamo lavorare uniti mettendo al centro tre parole: Pianeta, Persone, Prosperità, e contribuire assieme con proposte concrete a ridurre le disuguaglianze prodotte da una globalizzazione che non ha ancora al centro l'obiettivo dello sviluppo umano integrale", ha scritto.

La Cerimonia di insediamento alla Casa Bianca avverrà oggi in una Washington blindata per timore di nuove violenze. Il presidente uscente Trump non sarà presente.