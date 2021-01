Di Maio al fianco di Conte: "Difenderemo questo governo con tutte le nostre forze"

Il Movimento 5 Stelle sosterrà il governo Conte con tutte le sue forze. Lo ha ribadito con un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, tornando a difendere il lavoro dell'esecutivo e accusando chi ha causato la crisi "con scelte folli e gesti irresponsabili" intrappolando l'Italia. Un accenno, neanche velato, a Italia Viva di Matteo Renzi che ha ritirato la sua delegazione.

Il ministro degli Esteri ha spiegato che "da due anni e mezzo il MoVimento 5 Stelle è al governo. Durante tutti i momenti più difficili abbiamo sempre chiesto il coinvolgimento del Parlamento per prendere le decisioni in piena democrazia" e questa strategia verrà seguita anche adesso.

Di Maio ha parlato, infatti, dei prossimi passi da affrontare in Aula: "Lunedì e martedì, con la massima trasparenza e alla luce del sole, come governo, andremo in Parlamento" e il M5S "è unito e deciso a sostenere" l'esecutivo "con tutte le sue forze".

Il ministro ha rivendicato le vere priorità del momento per l'Italia, dove i contagi sono in aumento, ha sottolineato: "Abbiamo un Paese da far ripartire, milioni di italiani da supportare e aiutare, una pandemia da affrontare. Mi fa rabbia perder tempo con inutili crisi politiche che danneggiano l’Italia e i cittadini".

Per il rappresentante del M5S ora "è il momento di scegliere da che parte stare. Da un lato i costruttori, dall’altro i distruttori". Una metafora che ha ripreso le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva chiesto di provare la strada del dialogo e dell'unità.