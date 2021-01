Mastella: "Calenda, un burinotto, pariolino ". Lui chiama in studio e il sindaco se ne va

Un altro capitolo della querelle tra Clemente Mastella e Carlo Calenda si è consumato oggi a “Mezz’ora in più”. Un botta e risposta a distanza in diretta con insulti e colpi di scena. Al centro del ring virtuale la telefonata che il sindaco di Benevento ha fatto al leader di Azione e che quest’ultimo aveva reso nota su Twitter.

Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il PD appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 16, 2021

Così quando Lucia Annunziata chiede a Mastella della chiamata, il sindaco di Benevento risponde: “Telefonate? Io ho chiamato solo Calenda e mia moglie” e poi parla dell’ex ministro dello Sviluppo economico definendolo “burinotto, pariolino, figlio di papà...”

E quando la conduttrice gli chiede un parere sulla candidatura di Calenda a sindaco di Roma, Mastella chiosa: “Spero non lo faccia per il bene dei romani, una persona così... Lo conoscevo per le segnalazioni al Cis di Nola...”.

A quel punto Calenda, evidentemente piccato, telefona in trasmissione per replicare. A quel punto Mastella visibilmente irritato si alza e se ne va.

“Mi ha cercato Mastella. Io non lo conoscevo. Io ho semplicemente ricordato che un signore a me sconosciuto mi ha chiamato per dirmi che se avessi fatto votare la fiducia al governo Conte il Pd mi avrebbe appoggiato per la corsa a sindaco di Roma”, racconta Calenda rimasto senza contraddittorio.

“Si trattava chiaramente di un sensale. La trovo una pratica indegna e indecorosa e lo ho liquidato. La telefonata sembrava quella dei venditori di un elenco telefonico...”, conclude.

Successivamente Calenda è tornato a twittare sulla questione ribadendo di non aver mai parlato prima con Mastella e definendolo "millantatore".

Sono intervenuto in diretta. Non ho mai conosciuto ne mai parlato con Mastella prima dell’altro giorno. È evidente che si tratta, oltre al resto, di un millantatore https://t.co/4g5ODxjhiV — Carlo Calenda (@CarloCalenda) January 17, 2021

