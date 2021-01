Diretta dall'aeroporto Brandenburg di Berlino: Alexey Navalny parte per Russia

Sputnik Italia è in diretta dall'aeroporto berlinese di Brandenburg da dove Navalny parte per Mosca con un volo della compagnia Pobeda.

Il leader dell'opposizione extraparlamentare russa Alexei Navalny ha fatto sapere che ritorna in Russia il 17 gennaio. Sputnik Italia è in diretta dall'aeroporto di Berlino da dove Navalny è in partenza per Mosca a bordo di un volo della compagnia Pobeda.

Il 20 agosto scorso l'oppositore si era sentito male in aereo dopo essere partito da Tomsk in direzione di Mosca, costringendo i piloti ad effettuare un atterraggio di emergenza ad Omsk. Navalny è stato ricoverato nell'ospedale della città siberiana. Dopo che i medici russi sono riusciti a salvargli la vita, il 22 agosto è stato trasportato in Germania a bordo di un aereo medico su decisione della famiglia per proseguire la riabilitazione.

Oggi l'oppositore russo Alexey Navalny, ormai nemico pubblico numero uno del Cremlino, ritorna a Mosca, dove rischia l'arresto, dopo quasi cinque mesi di permanenza in Germania.