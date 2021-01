Macron propone ad Erdogan normalizzazione dei rapporti

"Due giorni fa abbiamo ricevuto una lettera molto bella e positiva da Macron, che contiene la sua volontà di ricucire i rapporti e incontrare il nostro presidente. Ha anche scritto a mano un saluto in turco: "Caro Tayyip", ha dichiarato il capo della diplomazia turca al quotidiano Sabah.

Secondo il ministro degli Esteri, Erdogan ha reagito positivamente alla lettera del presidente francese.

"Il nostro presidente ha detto: "ci incontreremo con piacere. Si tratta essenzialmente di "videoconferenza e conversazioni telefoniche", ha aggiunto Cavusoglu.

Dopo l'efferato assassinio dell'insegnante di storia Samuel Paty alle porte di Parigi e le dichiarazioni di Macron secondo cui la Francia non avrebbe mai rinunciato alla pubblicazione di vignette satiriche su Maometto in virtù della laicità e della libertà di parole ed espressione, in molti Paesi musulmani è stata promossa una campagna per il boicottaggio dei prodotti francesi.

Erdogan aveva esortato i suoi concittadini a rinunciare all'acquisto di merci francesi.

Pochi giorni prima, dopo che Macron era stato pesantemente insultato da Erdogan, che aveva detto che il suo omologo francese, che aveva avanzato l'idea di un "Islam illuminato", aveva bisogno di "farsi curare", Parigi aveva richiamato il suo ambasciatore da Ankara per consultazioni.