Crisi di governo, Andrea Orlando avverte: i ‘responsabili’ fanno segni di disponibilità

Il vicesegretario del Partito Democratico Andrea Orlando rassicura che dal Parlamento giungono “segnali di disponibilità e di attenzione da parte di molti parlamentari”.

Ma ora resta da vedere se “questo consentirà di mantenere una maggioranza a questo governo. La prova del nove sarà in Parlamento”, dice Orlando intervistato da Sky Tg24.

Orlando ha spiegato anche che l’esecutivo attuale può proseguire la sua attività di governo a patto che abbia i numeri e i voti, altrimenti non può farlo. Serve che abbia una base forte e non “un voto in più”.

Tradotto, “non è che per evitare le elezioni siamo disponibili a qualsiasi formula. Il voto è un’ipotesi molto grave. Non vogliamo le elezioni ma non vogliamo neanche che per evitare si faccia qualsiasi accrocchio”, afferma il vicesegretario del PD.

Siamo con Conte perché critiche pretestuose

Orlando, a proposito di una ipotesi di partito del presidente del Consiglio non si esprime, “farà quello che vuole”, ma a proposito del perché il PD si è schierato con Conte dice:

“Quando ci siamo schierati con Conte è perché non serve una crisi al buio e perché le critiche sono pretestuose”.

Orlando non chiude la porta a Italia Viva

La politica è così “mai dire mai” dice Orlando e quindi in futuro chissà, magari in caso di elezioni anticipate il Pd potrebbe anche allearsi con chi le ha provocate e cioè con Italia Viva.

“In politica mai dire mai vale sempre e anche ora lo dico, ma oggi pensare che con Italia Viva si ricostituisca una maggioranza di governo è abbastanza velleitario”.