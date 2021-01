Elezioni politiche in Italia, chi vince in caso di voto anticipato?

In attesa di sapere se gli italiani e le italiane saranno chiamate al voto per fare un “reset” dei parlamentari dopo la crisi aperta da Matteo Renzi e i politici di Italia Viva in piena pandemia, ecco cosa ci dicono i sondaggi elettorali.

Chi voterebbe il popolo in caso di elezioni politiche anticipate?

Ebbene il sondaggio di YouTrend commissionato da Agi, ci dice che la Lega per Salvini Premier è a un passo dalla vittoria con il 23,5%, ma un pelino meno rispetto alla chiusura del 2020 (-0,1%).

Restando nel centro destra, Fratelli d’Italia si colloca al 16,3% e si prende quel 0,1% lasciato da Salvini.

Forza Italia è stabile al 7,4%, ma tutti uniti formano una coalizione che vale il 47,2% delle intenzioni di voto degli italiani.

Elezioni politiche in Italia: i sondaggi elettorali

Per quanto riguarda il Partito Democratico le cose non vanno affatto bene, dalla crisi di governo non ne esce bene nonostante i suoi appelli alla responsabilità nei confronti del loro ex (Renzi). Il Pd cala al 19,6% perdendo un sonoro 1%.

E non va affatto bene neanche al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, perché cade al 14,2% (-0,9%).

E Italia Viva? Dopo tutta la pubblicità che si è fatta in queste settimane e giorni, riesce a guadagnare appena uno 0,2% in più rispetto a dicembre 2020 e sale così al 3,3%.

Per fare un confronto, Azione di Carlo Calenda, vale il 3,9) ed è in crescita del +0,7%. E pensare che Calenda sostanzialmente è lui e basta, mentre Italia Viva avrebbe con sé vari parlamentari di “peso” politico a livello nazionale.