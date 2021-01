Vicepresidente USA Pence afferma impegno per trasferimento dei poteri ordinato e insediamento sicuro

Il vicepresidente americano Mike Pence, durante un briefing sulla sicurezza, ha assicurato che l'amministrazione uscente fosse impegnata in un trasferimento ordinato dei poteri e in una cerimonia di inaugurazione sicura.

"Siamo impegnati a una transizione ordinata e per un'inaugurazione sicura. Il popolo americano non merita niente di meno", ha detto Pence in un incontro con la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Nel briefing della FEMA sulle misure di sicurezza in vista dell'inaugurazione del 20 gennaio, trasmesso da NBC News, Pence ha affermato che il trasferimento del potere deve essere effettuato in modo coerente con le tradizioni statunitensi e che "renda onore al popolo americano".

Poco dopo, Pence ha fatto una sosta non programmata al Campidoglio dove ha incontrato le truppe della Guardia Nazionale incaricate di garantire la sicurezza durante la cerimonia.

Il Washington Post ha riferito in precedenza, che gruppi di estrema destra stavano progettando disordini nella capitale degli Stati Uniti nonostante la forte presenza della sicurezza.

La cerimonia di inaugurazione stessa sarà priva di pubblico e gran parte dei monumenti e delle piazze di Washingtonsaranno chiusi.

Più di 7.000 truppe della Guardia Nazionale sono state dispiegate in città dall'assalto del 6 gennaio del Campidoglio. Circa 2.000 hanno il compito di supervisionare la sicurezza durante l'inaugurazione stessa, mentre una forza stimata di 20.000 sarà sparsa in tutta la città per annullare qualsiasi rischio per la sicurezza percepito.