Lunedì Conte chiederà la fiducia alla Camera

Secondo una nota della conferenza dei capigruppo alla Camera, Giuseppe Conte vi si recherà lunedì per tenere delle comunicazioni di "carattere fiduciario".

Furo di linguaggio istituzionale, ciò significa che nell'occasione la Camera voterà la fiducia.

Nella stessa serata o martedì mattina Conte dovrebbe chiederla anche in Senato.

Intanto nella giornata di oggi, 14 gennaio, il premier è salito al Quirinale per assumere - tra le altre cose - l'incarico ad interim di Ministro dell'Agricoltura.

A causare la crisi di governo sono state le dimissioni dei ministri di Italia Viva Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto.

Intanto, secondo un sondaggio di Affaritaliani, il 50,2% degli italiani si dichiara favorevole a nuove votazioni.

Per il Pd i numeri non ci sono

Secondo il Partito democratico che intorno a Conte ha alzato una barriera, almeno di facciata, in Parlamento non ci sarebbero i numeri per mantenere in piedi questo governo. Il problema è al Senato in particolare. E questo aprirebbe quindi all’ipotesi di elezioni anticipate a giugno: nessuno è infatti disponibile a un governo di responsabilità nazionale formato da tutte le forze politiche, anche Salvini lo ha confermato oggi.

Il Movimento 5 Stelle continua a difendere Giuseppe Conte e vorrebbe a tutti i costi mantenere in piedi l’attuale compagine di Governo, ma come fare? I numeri non ci sono in particolare al Senato, dove i grillini hanno perso numerosi parlamentari.

In aiuto potrebbero arrivare i Viet cong di Mastella, ma secondo il PD anche questi non basterebbero.