Salvini: pronti a governare il Paese. Renzi verso uscita da maggioranza?

Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono pronti a costituire un esecutivo di centrodestra per portare in porto la legislatura fino al 2023. Questo pomeriggio Matteo Renzi si sfilerà dal governo Conte.

Mentre alle ore 17.30 di quest’oggi 13 gennaio, si dovrebbe svolgere una conferenza stampa di Matteo Renzi annunciata ieri, e nella quale probabilmente il fondatore di Italia Viva annuncerà l’uscita del suo partito dalla maggioranza, Matteo Salvini si dice pronto.

Salvini dice che sono pronti a "prendersi responsabilità di governo" ma chiarisce che con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non ci sarà nessun accordo per creare un governo insieme. Non possono governare con chi sta “smontando quello che abbiamo fatto in un anno”, dice il leader della Lega.

Salvini crede che il centrodestra potrebbe avere i numeri per governare, quindi se si aprisse ufficialmente la crisi di governo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riconsegna il mandato al presidente della Repubblica Mattarella, loro sarebbero pronti ad accettare da quest’ultimo il mandato di formare un nuovo esecutivo.

Niente maggioranze trasversali

“Un governo di maggioranza trasversale? Ma che roba è? Ma io posso andare al governo con dei paletti? Il punto è: o elezioni o governo di centrodestra”.

Non vede altre soluzioni Matteo Salvini, perché è “surreale” quanto sta accadendo in Italia con una azione di governo che è “ferma da un mese e mezzo”.