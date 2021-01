La crisi di governo? Gli italiani non capiscono il perché

Gli italiani non stanno comprendendo il perché della crisi politica nella maggioranza, ma su una cosa sono certi: Matteo Renzi lo sta facendo per il proprio tornaconto politico. I sondaggi.

Come mai c’è una crisi di governo in atto in Italia? Secondo il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, il 73% degli italiani crede che Matteo Renzi lo sta facendo per propri interessi personali.

Mentre un italiano su due non capisce i motivi reali della crisi politica in atto nella maggioranza di governo.

Gli italiani, inoltre, credono che il ritorno alle urne ora come ora sarebbe un grosso errore. Lo credono 7 italiani su 10 secondo il sondaggio realizzato dal quotidiano La Stampa.

Gli italiani, secondo questo sondaggio, sono sconcertati (20,5%), e c’è anche una buona fetta che prova rabbia al solo pensiero di dover tornare a votare ora (26,7%), mentre il 22,6% si dice preoccupato dalla situazione.

Le priorità per gli italiani

Per gli italiani c’è altro di cui occuparsi. Il 22,2% crede che la crescita economica sia la priorità del Paese, il lavoro è al centro delle preoccupazioni del 24,8% degli intervistati dal sondaggio de La Stampa. Mentre il 17,2% degli italiani crede che riqualificare la sanità sia una delle priorità dell’Italia.

Ma un 27,2% degli italiani crede che bisogna tornare a votare, perché così si pone fine a questa situazione di instabilità politica. Sono in particolare gli elettori di centrodestra a volere il ritorno alle urne se si vanno ad approfondire i dati macro.

Conte ter

Ma c’è anche una porzione di intervistati che non vedrebbe male un Conte ter in qeusta legislatura che dovrebbe terminare nel 2023.

Ad una maggioranza responsabile, composta dai partiti che ci stanno, ci pensa il 12,2% degli italiani intervistati.