Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti voterà impeachment di Trump per rivolta al Campidoglio

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, controllata dai democratici, dovrebbe riunirsi mercoledì per votare le accuse contro il presidente Donald Trump per l'assalto al Campidoglio della scorsa settimana, anche se le probabilità sono scarse che il Senato deciderà di condannarlo e rimuoverlo dall'incarico.

Mentre il procedimento generale ha poche possibilità di essere concluso prima dell'insediamento di Joe Biden il 20 gennaio, l'impeachment, se dovesse aver successo, potrebbe impedire a Trump di ricoprire altre cariche pubbliche, compresa la candidatura alla presidenza nel 2024.

Articoli di impeachment introdotti lunedì dai Democratici alla Camera hanno accusato Trump di "grandi crimini e misfatti incitando alla violenza contro il governo degli Stati Uniti", anche alla manifestazione del 6 gennaio, immediatamente prima che i suoi sostenitori attaccassero il Campidoglio nel tentativo di contrastare la certificazione della vittoria di Biden del Congresso.

"Incitati dal presidente Trump, i membri della folla a cui si era rivolto hanno violato illegalmente e vandalizzato il Campidoglio, ferito e ucciso il personale delle forze dell'ordine, minacciato i membri del Congresso, il vicepresidente e il personale del Congresso e si sono impegnati in altri violenti, atti mortali, distruttivi e sediziosi", afferma la risoluzione.

Alcuni leader repubblicani, tuttavia, hanno avvertito che l'impeachment di Trump con poco più di una settimana prima della fine del suo mandato dividerà ulteriormente il paese.

Gli articoli per l'impeachment affermano anche che nei mesi precedenti alla certificazione della vittoria di Biden, Trump ha rilasciato ripetutamente "false dichiarazioni" affermando che i risultati delle elezioni presidenziali erano il prodotto di frodi elettorali diffuse e che non dovevano essere accettate dal popolo americano.

I funzionari della sicurezza elettorale degli Stati Uniti e il Dipartimento di giustizia hanno confutato le affermazioni di Trump di frode elettorale su larga scala.

Prima di avviare la procedura di impeachment, i democratici hanno sollecitato il vicepresidente Mike Pence a esercitare i suoi diritti a usare il 25° emendamento e insieme ad altri funzionari esecutivi di alto rango per privare Trump dei suoi poteri. Le loro speranze sono state vanificate però dopo che la Casa Bianca ha annunciato che Pence e Trump si sono incontrati lunedì e si sono impegnati a lavorare insieme per il resto del loro mandato.

La Camera dei Rappresentanti incarica un funzionario del governo federale ad approvare per maggioranza semplice gli articoli di impeachment. Il ruolo successivo del Senato è quello di soprassedere come Alta Corte di impeachment, analizzando le prove, ascoltando i testimoni e infine votando per assolvere o condannare il presidente per impeachment.

La Costituzione richiede il voto dei due terzi del Senato per approvare la condanna per impeachmente. In alcuni casi, il Senato ha anche escluso funzionari condannati per impeachment dal ricoprire cariche pubbliche in futuro.

L'assalto al Campidoglio

Mercoledì scorso, 6 gennaio, una folla di manifestanti pro-Trump si è riversata per le strade di Washington D.C. e ha preso d'assalto il Campidoglio in segno di protesta e di mancato riconoscimento della vittoria elettorale di Joe Biden, che nelle stesse ore veniva certificata da parte del Congresso.

Cinque persone, quattro manifestanti e un agente di polizia, sono rimaste uccise nei disordini. L'ultima volta che il Campidoglio fu preso d'assalto fu quando le truppe britanniche marciarono su Washington e appiccarono il fuoco all'edificio nel 1814.

L'assalto al Campidoglio è avvenuto subito dopo che Trump, in un discorso infuocato nei pressi della Casa Bianca, ha esortato i suoi sostenitori a combattere e non permettere che le elezioni venissero "rubate".

Sebbene Trump abbia condannato la violenza e si sia impegnato in una transizione ordinata, ci sono timori di nuovi scontri che hanno spinto le autorità a imporre da mercoledì un blocco di sicurezza nel centro di Washington, e ad autorizzare il dispiegamento di 15.000 militari della Guardia Nazionale.