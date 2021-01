YouTube sospende il canale di Donald Trump per almeno una settimana

Gli account di Trump erano stati precedentemente banditi su Twitter e Facebook in seguito alla rivolta del Campidoglio il 6 gennaio, poiché le piattaforme dei social media accusavano il presidente degli Stati Uniti di incitamento alla violenza.

YouTube sospenderà il canale del presidente Donald Trump per almeno una settimana perché ha dovuto affrontare uno sciopero dopo la pubblicazione di un video che presumibilmente incitava alla violenza, ha annunciato la società.

"Dopo un'attenta revisione, e alla luce delle preoccupazioni circa la potenziale violenza, abbiamo rimosso i nuovi contenuti caricati sul canale Donald J. Trump e abbiamo emesso un avvertimento per aver violato le nostre politiche di incitamento alla violenza", ha detto in una dichiarazione un portavoce di YouTube.

"Di conseguenza, in conformità con il nostro sistema di avvertimenti di vecchia data, il canale non può caricare nuovi video o live streaming per un minimo di sette giorni, il che potrebbe essere prolungato". La piattaforma ha anche disabilitato i commenti ai video sul canale.

La decisione sarà rivista tra una settimana. Tuttavia, se il canale di Trump riceverà un altro avvertimento, verrà sospeso per 2 settimane e una terza violazione comporterà la rimozione permanente.

I social contro Trump

I divieti al presidente e le epurazioni di massa dei social media arrivano dopo la rivolta di Capitol Hill a Washington la scorsa settimana. I sostenitori di Trump si sono riuniti per protestare contro la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020, affermando che sono stati alterati dalle principali frodi degli elettori.

Un gruppo di manifestanti ha assediato l'edificio, scontrandosi con la polizia, danneggiando proprietà, sequestrando il palco dell'insediamento e occupando la rotonda. In totale, i violenti disordini hanno provocato la morte di almeno cinque persone.

Questa mattina, la Camera dei rappresentanti controllata dai democratici ha adottato una risoluzione che esorta il vicepresidente americano Mike Pence a invocare la sezione 4 del 25 ° emendamento e rimuovere Trump dall'incarico.