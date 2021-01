Erdogan sicuro, la Turchia non si farà piegare dai "dettami dei social network"

"Anche la digitalizzazione e la comodità che Internet e i social media ci forniscono pongono seri rischi. Le controversie sui risultati delle elezioni statunitensi hanno mostrato dove può portare il fascismo digitale. Il pericolo principale è che i terroristi intervengano in politica attraverso i social... Ci troviamo di fronte a molti casi di arbitrarietà delle piattaforme social, ma non soccomberemo ai loro dettami ", ha detto Erdogan.

Secondo lui, l'uso delle chat e dei social sta crescendo in Turchia ed in futuro si svilupperanno e rafforzeranno. Martedì l'amministrazione del presidente turco, dopo aver abbandonato WhatsApp, ha annunciato che Erdogan ha aperto canali su Telegram e BIP. Il canale su Telegram del presidente turco ha raggiunto oltre 215mila abbonati.

In precedenza gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato il contratto utente, aggiungendo una clausola sul trasferimento dei dati personali a Facebook. Il testo dell'accordo con l'utente afferma che WhatsApp, come parte di Facebook, condividerà con l'intera "famiglia di applicazioni" dell'azienda le informazioni necessarie sull'utente per analizzare le sue abitudini e gusti. In risposta, gli utenti turchi, compresi funzionari di alto livello, hanno iniziato a lasciare WhatsApp uno dietro l'altro e passare a servizi di messaggistica istantanea alternativi.

Trump bannato da Twitter e Facebook

In precedenza, Twitter e Facebook hanno annunciato la sospensione a tempo indeterminato degli account di Trump, accusandolo di incitamento alla violenza. Altri social network hanno seguito l'esempio. Trump ha annunciato martedì un attacco senza precedenti alla libertà di parola.