Urso: Renzi e PD vengano a spiegare perché vogliono delega ai Servizi

“Questa insistenza di Renzi e del Partito democratico ad accaparrarsi la delega proprio in questo contesto mi appare davvero strana e peraltro non in sintonia con lo spirito della legge 124, che di fatto conferisce ogni responsabilità in capo al presidente del Consiglio”, spiega Adolfo Urso (Fratelli d’Italia), vicepresidente del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Urso si domanda perché vogliono la delega ai Servizi segreti, dal momento che non si fidano del presidente Conte? E fa notare, intervistato da AffariItaliani, che la legge prevede espressamente che il presidente del Consiglio deve dare la delega “solo ad una persona di sua stretta fiducia, come sempre è accaduto nel passato”.

Il senatore forzista conviene con Renzi e PD sul fatto che il presidente Conte dovrebbe delegare, solo che si domanda perché loro che sanno come funziona (Renzi è stato presidente del Consiglio), chiedano qualcosa che la legge non gli consente di avere date le circostanze attuali con la crisi di governo in atto.

Quindi Urso chiede a Matteo Renzi in particolare e al PD di presentarsi al Copasir:

“Hanno qualche notizia che il Copasir non ha? – ed incalza – Se Renzi sa qualcosa in merito lo venga a riferire al Copasir invece di lanciare oscuri messaggi trasversali”.

Il caso Barr

Il senatore Urso si riferisce al caso Barr, per il quale però il Copasir aveva già svolto delle sue audizioni. Il forzista invita Renzi a riferire al Copasir se ha informazioni aggiuntive sul caso.

Anche perché Urso fa notare che “le motivazioni per cui Barr si recò a Roma riguardano, sembra, la cosiddetta contro inchiesta sul Russiagate quindi su episodi avvenuti durante i governi guidati dallo stesso Renzi e comunque di esponenti del Partito democratico.”

Renzi lo spieghi agli italiani

Ed ecco che il vicepresidente del Copasir, si fa la domanda cruciale:

“Gli italiani si chiedono come mai la delega ai servizi segreti sia diventata, in questa verifica, più importante del recovery fund, più importante della compagine ministeriale, più importante persino della sorte della legislatura.”

Urso chiede quindi dei chiarimenti e li reputa necessari.