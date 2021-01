Elezioni federali in Germania: Secondo Bild Spahn potrebbe sostituire Merkel

Nel settembre 2021 si terranno in Germania le elezioni per il Bundestag. Il cancelliere tedesco Angela Merkel non si candiderà per questa carica.

A gennaio si terrà un congresso dei conservatori tedeschi, l'Unione Democratica Cristiana (CDU), in cui verrà eletto un nuovo capo del partito, che diventerà anche il candidato cancelliere. Tre persone si candidano ufficialmente per la carica di capo della CDU: l'uomo d'affari Friedrich Merz, il primo ministro dello stato federale del Nord Reno-Westfalia Armin Laschet e il capo del comitato per gli affari internazionali del Bundestag Norbert Rötgen.

Il ministro della Salute, secondo quanto riferito da Bild e Spiegel, ha discusso attivamente le sue possibilità politiche con i rappresentanti del partito nelle ultime settimane. In precedenza, Spahn ha sostenuto la candidatura di Armin Lashet alla carica di capo della CDU. Tuttavia, secondo le pubblicazioni, sebbene il capo del ministero della Salute non possa più partecipare alle elezioni per la carica di capo del partito, sta valutando l'incarico di cancelliere.

Secondo le informazioni del quotidiano Bild, ricevute da diversi rappresentanti della CDU, Spahn ha discusso in varie conversazioni telefoniche la possibilità di essere nominato per la carica di cancelliere e sta valutando questa possibilità, anche se Laschet guiderà la CDU.

"Jens Spahn mi ha chiarito che sarebbe pronto a candidarsi per la carica di cancelliere se i suoi risultati dei sondaggi a marzo fossero molto migliori di quelli di Laschet", ha detto alla pubblicazione un anonimo capo della fazione CDU nel parlamento regionale.

In precedenza, un sondaggio di Bild e del Kantar Center, pubblicato alla fine di dicembre, ha mostrato che oltre il 52% degli intervistati ha dichiarato che vorrebbe che Spahn avesse "la maggiore influenza possibile sulla politica" nel 2021. Allo stesso tempo, il capo del Ministero della Salute ha aggirato la popolarità di Angela Merkel, che ha guadagnato il 51%. All'indagine hanno partecipato 505 persone.