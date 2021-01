Pompeo e Mnuchin avevano considerato invocazione del 25° emendamento contro Trump

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin hanno discusso di invocare il 25° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti per rimuovere il presidente Donald Trump dall'incarico a causa delle conseguenze dell'insurrezione, ma hanno abbandonato questa decisione, ha riferito la CNBC giovedì, citando fonti.

Secondo il rapporto, Pompeo e Mnuchin hanno avuto conversazioni informali all'interno dei propri dipartimenti sul 25° emendamento, la cui invocazione avrebbe avviato un processo di rimozione dall'incarico di Trump.

Secondo quanto riferito, i membri del gabinetto di Trump hanno concluso che l'attuazione del processo di rimozione avrebbe richiesto troppo tempo, poiché Trump alla fine ha lasciato l'incarico il 20 gennaio. Inoltre, non era chiaro se tre segretari che non sono stati approvati dal Senato e che fungono da "agenti" sarebbero stati in grado di votare per l'invocazione dell'emendamento.

"Il piano generale ora è quello di far scadere il tempo", ha detto il canale cita un ex alto funzionario dell'amministrazione consapevole della situazione. "Ci sarà una resa dei conti per questo presidente, ma non è necessario che avvenga nei prossimi 13 giorni".

La seconda fonte citata afferma che mentre Pompeo avrebbe potuto raccogliere le informazioni sulla possibilità, sebbene non fosse disposto a condurre l'azione da solo.

"Il primo giuramento che il segretario abbia mai fatto è stato a West Point, e quel giuramento era alla Costituzione", cita la CNBC citando questa fonte.

Nessuna azione formale è stata intrapresa per invocare l'emendamento al momento, secondo il rapporto, citando gli altri capi dipartimento di Trump, che hanno negato che ci sia mai stata una discussione del genere.

Diversi legislatori statunitensi hanno preso in considerazione gli sforzi per rimuovere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dall'incarico a seguito dell'insurrezione di mercoledì.

Le richieste di impeachment e l'assalto al Campidoglio

In precedenza, il presidente della Camera Nancy Pelosi e il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, tra molti altri, hanno chiesto la rimozione di Trump dall'incarico attraverso il 25 ° emendamento e, se questo sforzo falliva, hanno affermato che le procedure di impeachment dovrebbero essere avviate contro il presidente Trump. Invocare il 25° emendamento richiede l'intervento del vice presidente e della maggior parte dei membri del gabinetto.

Mercoledì, i sostenitori del presidente in carica hanno fatto irruzione nel Campidoglio degli Stati Uniti poco dopo la manifestazione dove ha parlato, sostenendo che le elezioni gli erano state rubate e presumibilmente esortando la folla a marciare verso il Campidoglio. Almeno quattro persone sono morte nella rivolta, inclusa una veterana che è stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno del Campidoglio da un agente di polizia. Il Campidoglio ha subito gravi danni a causa della rivolta.

Trump ha ripetutamente invitato i manifestanti a rimanere pacifici e rispettare la legge e l'ordine, esortandoli a tornare a casa.

I disordini hanno costretto a ritardare l'approvazione del Congresso della vittoria di Joe Biden, che è stata certificata giovedì. Alla fine, il Congresso lo ha approvato in una sessione a tarda notte, respingendo le obiezioni ai risultati in Arizona e Pennsylvania.