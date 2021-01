Membri governo Trump discutono su invocazione del 25° emendamento per rimuovere il presidente

I membri del governo Trump stanno valutando la possibilità di invocare il 25° emendamento per rimuovere il presidente in carica, secondo quanto riportato da CBS News citando fonti che hanno familiarità con la questione.

Secondo il rapporto, non hanno ancora presentato formalmente la proposta al vicepresidente Pence, che il suddetto emendamento renderebbe presidente degli Stati Uniti.

All'inizio della giornata, i manifestanti di Trump hanno preso d'assalto violentemente l'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti, distruggendo proprietà e sequestrando la sala rotonda, mentre il Congresso stava cercando di certificare i risultati della vittoria presidenziale del democratico Joe Biden. La rivolta di massa è scoppiata dopo che Trump in un discorso ha promesso di non ammettere mai la sconfitta e ha invitato la folla a continuare a combattere.

Mentre la manifestazione pacifica diventava violenta, Trump ha ripetutamente invitato i manifestanti a rimanere pacifici e rispettare la legge e l'ordine. Tuttavia, il suo account Twitter è stato sospeso per 12 ore dopo per "violazioni della politica della piattaforma dei social media". Facendo eco a Twitter, sia Facebook che Instagram hanno bloccato gli account del presidente per 24 ore, impedendogli di accedere a quasi 150 milioni di utenti.

Gli altri due tweet postati da Trump sono stati cancellati.

Un coprifuoco è ora in vigore nel Distretto di Columbia e, secondo i rapporti, le forze dell'ordine stanno spingendo i manifestanti lontano da Capitol Hill. Sono stati effettuati almeno 13 arresti e circa una mezza dozzina di armi sequestrate. Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco durante gli scontri.

In prima serata, il Congresso ha ripreso la sessione dopo che i funzionari hanno dichiarato di aver messo in sicurezza l'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti.

Le tensioni aumentano mentre alti funzionari della Casa Bianca stanno pensando di dimettersi

In seguito ai disordini, molti repubblicani hanno annullato i loro precedenti voti per bloccare la certificazione del Congresso della vittoria del democratico Joe Biden. Allo stesso modo, la senatrice statunitense Kelly Loeffler durante le osservazioni in aula del Senato ha affermato che non si opporrà più ai voti del Collegio elettorale dopo il violento assedio di oggi al Campidoglio.

"Quando sono arrivato a Washington questa mattina ho inteso assolutamente oppormi alla certificazione dei voti elettorali, tuttavia, gli eventi che sono emersi oggi mi hanno costretto a riconsiderare e non posso ora in buona coscienza obiettare alla certificazione di questi elettori", Loeffler ha detto mercoledì.

Tuttavia, il senatore repubblicano Josh Hawley durante le osservazioni all'aula del Senato non ha annullato la sua decisione di opporsi ai voti del Collegio elettorale.

"È molto vitale quello che facciamo - l'opportunità di essere ascoltati, di registrare le obiezioni è molto vitale perché questo è il luogo in cui queste obiezioni devono essere ascoltate e trattate, dibattute e infine risolte", ha detto Hawley.

Nel frattempo, il capo del personale della First Lady Melania Trump Stephanie Grisham ha deciso di dimettersi dai violenti eventi a Washington, DC, secondo i media. In seguito, il segretario sociale della Casa Bianca Rickie Niceta e il vice segretario stampa della Casa Bianca Sarah Matthews avrebbero presentato entrambi le dimissioni. Allo stesso tempo, Politico ha riferito che il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien, insieme al vice consigliere per la sicurezza nazionale Matt Pottinger e al vice capo di stato maggiore Chris Liddell, stanno valutando la possibilità di dimettersi.

Il vicepresidente Mike Pence, sul quale Trump ha riposto grandi speranze di bloccare la certificazione dei risultati elettorali, ha condannato gli eventi violenti a Washington, dicendo che non saranno tollerati dal governo.

"La protesta pacifica è un diritto di ogni americano, ma questo attacco al nostro Campidoglio non sarà tollerato e le persone coinvolte saranno perseguite nella misura massima consentita dalla legge", ha twittato il vicepresidente.

I media hanno riferito martedì che Pence ha detto a Trump che non credeva di avere il potere di rifiutare la certificazione della vittoria di Biden alle elezioni presidenziali.