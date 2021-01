Usa, democratico Ossoff dichiara di aver vinto in Georgia ma manca ancora ufficialità

Il democratico Jon Ossoff ha ringraziato i cittadini della Georgia per la sua elezione al Senato, proclamando la sua vittoria sul repubblicano David Purdue al secondo turno delle elezioni nello Stato per la camera alta del Congresso statunitense.

"Buongiorno. Ringrazio umilmente il popolo della Georgia per avermi votato per servirvi al Senato degli Stati Uniti", ha detto in un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Secondo i dati preliminari dello scrutinio, Ossoff avrebbe ottenuto il 50,2%, mentre il suo rivale Purdue si sarebbe fermato al 49,8%.

In concomitanza con la vittoria in un altro collegio elettorale dello Stato del candidato democratico Rafael Warnock, i repubblicani perderebbero così il controllo del Senato, dove la maggioranza, come nella Camera dei Rappresentanti, diventerebbe democratica.

Formalmente nel Senato i democratici e repubblicani hanno entrambi 50 rappresentanti, ma la vicepresidente Kamala Harris ha diritto di voto nella camera alta del Congresso, garantendo così il controllo dei democratici, in caso di conferma dell'elezione dei due senatori in Georgia. Pertanto l'amministrazione entrante del presidente eletto Joe Biden potrà contare sull'appoggio di entrambe le camere del Congresso in questo scenario.