L'ex presidente degli Stati Uniti Carter salterà l'insediamento del presidente eletto Biden

Un portavoce del Carter Center di Atlanta, in Georgia, ha confermato martedì ai giornalisti che Carter e sua moglie, l'ex first lady Rosalynn Carter di 93 anni, "non si recheranno a Washington per l'insediamento ma hanno inviato i loro migliori auguri al futuro presidente Biden e al futuro vicepresidente Harris ".

Secondo il portavoce, i Carter hanno dichiarato che si aspettano "un'amministrazione di successo".

Carter e sua moglie hanno partecipato a ogni insediamento presidenziale dal 1977 e il 39° presidente USA è stato in particolare uno dei primi presidenti degli Stati Uniti ad annunciare l'intenzione di partecipare all'insediamento di Trump nel 2017.

Il 96enne, che nel 2019 è diventato il presidente più longevo nella storia degli Stati Uniti, ha trascorso la maggior parte della pandemia COVID-19 nella sua città natale di Plains, in Georgia, secondo quanto riportato dall'Associated Press.

Carter ha annunciato nell'agosto 2015 che il suo melanoma metastatico si era diffuso al fegato e al cervello. Mentre l'ex presidente credeva di avere "due o tre settimane" di vita dopo la diagnosi, nel dicembre 2015 ha annunciato di aver sconfitto il cancro dopo un trattamento sperimentale.

Carter non ha spiegato il perché non si recherà all'insediamento, tuttavia è noto che ha effettuato diverse visite in ospedale negli ultimi anni, tra cui una serie di procedure relative alla rottura di un'anca nel 2019.

L'annuncio dei Carter arriva circa due settimane prima dell'insediamento ridotto di Biden, adattato alle linee guida COVID-19.

Il mese scorso il comitato d'insediamento del presidente eletto ha detto agli americani che "l'impronta della cerimonia del 20 gennaio sarà estremamente limitata e la parata che segue sarà reinventata", secondo Politico.