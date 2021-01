Calabria, Spirlì scioglie la riserva: “Il voto per le Regionali si terrà l’11 aprile”

Annunciata la nuova data per le elezioni, in seguito alla tragica scomparsa della governatrice Santelli a ottobre scorso e al rinvio rispetto al 14 febbraio.

Le elezioni regionali in Calabria si terranno l’11 aprile. È arrivato l’annuncio. In una nota e sulla sua pagina Facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì ha ufficializzato la data dopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato che sarebbe stato impossibile andare alle urne il 14 febbraio come era stato deciso dopo la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli morta improvvisamente a ottobre.

Spirlì ha spiegato che "d’intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro, e dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della Giunta regionale, assumo la decisione di rinviare al prossimo 11 aprile le consultazioni per l’elezione del presidente della Regione e dei consiglieri regionali della Calabria". E il presidente facente funzioni ha aggiunto che "il relativo decreto di indizione delle elezioni è in fase di elaborazione".

"L’emergenza sanitaria che interesserà la regione nelle settimane e nei mesi a venire mi induce ad assumermi una responsabilità ulteriore per salvaguardare la salute e l’incolumità dei calabresi. Ritengo - conclude il presidente Spirlì nel comunicato – che in momenti drammatici come questo non ci siano vincoli di sorta che possano o debbano impedire di poter decidere secondo buon senso e maturità".

Spirlì aveva spiazzato tutti lo scorso 31 dicembre dichiarando che le elezioni sarebbero slittate e motivando la decisione con la situazione epidemiologica e l’aumento dei contagi di coronavirus.