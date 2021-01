"Bar e ristoranti aperti o faremo disastri", minacciato il governatore della Liguria Giovanni Toti

Attualmente né il governatore ligure né la Regione stessa hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a quanto accaduto.

Un fascicolo d'inchiesta è stato aperto dalla Digos di Genova per una lettera minatoria recapitata il giorno della vigilia di Natale al governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Lo riferisce l'edizione locale del quotidiano La Repubblica.

"Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? ... Ok", questo il testo della minacciosa missiva inviata a Toti.

Al momento non è chiaro chi possano essere gli autori della lettera, mentre non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della Regione.

La polemica contro Toti per la frase sugli anziani

All'inizio del mese di novembre l'attuale governatore della Liguria era finito nell'occhio del ciclone per un tweet in cui, parlando delle vittime del Covid-19, aveva definito "non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese" gli anziani deceduti a causa del virus.

Le parole di Toti scatenarono l'indignazione di molti utenti del web e di noti volti della politica, secondo cui le parole utilizzate dal governatore della Liguria avevano offeso una delle categorie più colpite da questa pandemia, nonché una di quelle maggiormente a rischio.