Meloni: "Disponibile ad aiutare l'Italia, ma mai al governo con PD, M5D, Iv e Leu"

La leader del centrodestra ha ripetuto che far cadere il governo resta una priorità, non crede in un'ipotesi draghi e ritiene possibile il ritorno alle urne. "La nostra stella polare rimane la volontà degli italiani".

"Questo governo è del tutto inadeguato a gestire le risorse per l'emergenza", afferma Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce che "non è affatto vero che non si possa andare a votare" e mette in chiaro che far cadere il governo "è una nostra priorità".

In caso di apertura di una crisi di governo la presidente di Fratelli d'Italia esclude categoricamente la possibilità di far parte di un esecutivo di transizione.

"Io dico che non farei mai il ministro in un governo del quale fossero parte organica forze di sinistra, M5S, Pd, Leu, Renzi. Ma non ho bisogno di fare il ministro per dare una mano all'Italia, lo abbiamo già dimostrato in passato, votando ad esempio i decreti sicurezza o il taglio dei parlamentari".

Ipotesi Draghi

Interpellata sulla possibilità di un governo tecnico guidato da Mario Draghi, l'ex presidente della BCE, la Meloni non ritiene che questa ipotesi "sia in campo. In ogni caso, trovo inutile mettersi a fare ipotesi di qualunque tipo se non si sa con quale scenario si ha a che fare. È una discussione lunare. Quando e se ci sarà una proposta, la giudicheremo nel merito. La nostra stella polare rimane la volontà degli italiani".

Il voto anticipato "rimane la strada naturale, e se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, il momento per agire è ora. Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa impossibile sciogliere le Camere".

La Meloni propone un voto di sfiducia all'esecutivo di Conte ma gli alleati di Forza Italia e Lega non hanno ancora raccolto, nel timore di rafforzare il premier all'interno del duello con Matteo Renzi, che nei giorni scorsi ha definito questa esperienza di governo "archiviata", alludendo ad una imminente crisi di governo.