Angela Merkel nel discorso di Capodanno dice addio e racconta il difficile 2020

“Oggi è probabilmente l’ultima volta che mi rivolgo a voi come cancelliera nel discorso di Capodanno”, solo le anticipazioni del discorso di Angela Merkel riportate dalla stampa tedesca che raccontano e raccolgono le parole di commiato della cancelliera al tramonto della sua carriera politica.

Salvo sorprese lei non sarà più cancelliera della Germania al termine del 2021.

“Non credo di esagerare se dico che mai negli ultimi 15 anni abbiamo percepito con tale peso l’anno passato, e mai nonostante tutte le preoccupazioni e alcuni scetticismi abbiamo guardato con tanta speranza verso l’anno nuovo”, dirà la Merkel ai tedeschi nel discorso di Capodanno.

“Mai negli ultimi 15 anni”, ebbene sì, sono così tanti gli anni dell’era Merkel, ed appaiono così tanti da non ricordarsi più chi l’ha preceduta. La Merkel in questi 15 anni di storia dell’Europa ne ha affrontate di sfide e si può ben dire che questa UE lei l’ha condotta come nessun altro: tutti sono tramontati prima di lei.

Il colpo di scena

A meno di colpi di scena, che potrebbero protrarre le trattative per la formazione del futuro governo dopo le elezioni del 2021, la Merkel sarà libera di sognare una nuova vita tra non molti mesi, e di compiere il viaggio sulla Transiberiana.

In carica dal 22 novembre 2005, in questi 15 anni ne ha fatta di storia insieme ai vari leader mondiali, ed ha dovuto affrontare varie crisi anche economiche come quelle che hanno scosso l’Europa tra il 2008 e il 2011, ma no una prova dura come la pandemia mai prima.