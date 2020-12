Legge di bilancio, c’è l’ok del Senato: scongiurato l’esercizio provvisorio

Il Senato approva la Legge di Bilancio a cui è stata imposta la questione di fiducia dal governo per evitare i "franchi tiratori". Renzi però ancora una volta avverte Conte.

Con 156 voti favorevoli e 124 voti contrari, il Senato approva la manovra economica 2021 e il paese può tirare un sospiro di sollievo. La legge andava infatti approvata entro il 31 dicembre.

Anche Italia Viva vota a favore per evitare di far cadere il governo proprio sulla manovra economica che avrebbe condannato l’Italia a vivere il 2021 in esercizio provvisorio del bilancio.

Renzi è però intervenuto durante la dichiarazione di voto affermando che il governo, in cui Italia Viva ha due ministre, deve decidere “cosa vuole fare da grande”.

“Oggi diremo sì alla manovra, ma assegniamo al governo la volontà di decidere cosa vuole fare da grande, noi non saremo complici dello spreco di denaro, ora la palla passa al governo”, ha detto Renzi minacciando che questa maggioranza andrà avanti solo “se ha un progetto”.