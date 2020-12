Marocco indignato per mappa non aggiornata del Sahara occidentale in video di Netanyahu

Il Marocco è recentemente diventato l'ultimo Paese della Lega Araba ad accettare di normalizzare le relazioni con Israele, come parte di un accordo mediato dagli Stati Uniti, che in cambio hanno accettato di riconoscere la sua rivendicazione nella regione contesa del Sahara occidentale e di adottare una "nuova mappa ufficiale" del Paese.

Recentemente il Marocco è stato colpito da un'ondata di indignazione dopo che in un video dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sullo sfondo è stata vista una mappa dell'Africa non aggiornata in cui il Sahara occidentale non era ancora stato incluso nel Marocco, secondo quanto riportato da The Times of Israel.

אתמול שוחחתי עם מלך מרוקו, מוחמד השישי. כך סיימנו את השיחה >> pic.twitter.com/2XyaZ4VLvG — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 26, 2020

Gli Stati Uniti hanno negoziato un accordo tra Israele e Marocco all'inizio di dicembre che, a parte il ripristino dei rapporti diplomatici, implica il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. Ciò è stato seguito dall'adozione da parte degli Stati Uniti di una "nuova mappa ufficiale" del Marocco che include il territorio conteso del Sahara occidentale.

"Questa mappa è una rappresentazione tangibile dell'audace proclamazione del presidente Trump due giorni fa, che riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale", ha detto l'ambasciatore David Fischer il 13 dicembre, secondo AFP.

Di conseguenza, secondo quanto riferito, la mappa vista nel filmato ha suscitato aspre critiche in Marocco, costringendo un portavoce del ministero degli Esteri israeliano a dire che la mappa era "vecchia" e sarebbe stata sostituita, secondo quanto riferito lunedì dall'emittente pubblica Kan.

"Nel video è apparsa una vecchia mappa. Non dimentichiamo che accanto a Netanyahu c'era la bandiera marocchina di cui andiamo fieri. Questo verrà corretto nelle nuove mappe che appariranno", ha detto il portavoce.

Venerdì Netanyahu ha parlato al telefono con il re del Marocco Mohammed VI per la prima volta da quando i due paesi hanno deciso di ristabilire le relazioni diplomatiche, mentre in precedenza, il ministro del turismo del Marocco ha annunciato che i voli diretti tra gli stati inizieranno a operare tra due o tre mesi.

Il 22 dicembre una delegazione congiunta israelo-americana ha visitato il Marocco per firmare una serie di accordi bilaterali, con il volo per Rabat simbolicamente il primo volo commerciale diretto da Israele al paese nordafricano.

La questione del Sahara occidentale

Ex colonia spagnola contesa prevalentemente sotto il controllo del Marocco, il Sahara occidentale è stato teatro di tensioni sin dagli anni '70, guidate dal Fronte Polisario a favore dell'indipendenza.

Dopo l'annuncio di quello che è stato pubblicizzato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sua pagina Twitter come un "enorme passo avanti per la pace in Medio Oriente", il Fronte Polisario ha condannato "con la massima fermezza il fatto che il presidente americano uscente Donald Trump attribuisce al Marocco qualcosa che non appartiene” al Paese, in riferimento alla sovranità sul Sahara occidentale.

Respingendo l'annuncio, il movimento di liberazione nazionale saharawi, che è riconosciuto dalle Nazioni Unite come il legittimo rappresentante del popolo saharawi, si è impegnato a continuare gli sforzi per porre fine a tutta la presenza marocchina nel Sahara occidentale.

Il gruppo aveva proclamato una Repubblica Araba Democratica Saharawi nel Sahara Occidentale nel 1976, dopo che il Marocco aveva occupato il territorio in seguito alla partenza delle forze coloniali spagnole.

Israele continua a normalizzare i propri rapporti diplomatici con gli stati arabi

Israele è riuscito a stringere legami diplomatici con quattro stati arabi negli ultimi quattro mesi con l'assistenza dell'amministrazione Trump.

Decenni dopo che l'Egitto e la Giordania stabilirono legami diplomatici con Israele, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Bahrain divennero i primi due stati a fare lo stesso a settembre, firmando gli Accordi di Abraham, mediati da Washington, con il paese e aprendo la strada alla cooperazione bilaterale con lo stato ebraico in numerose aree, dal turismo e dalla cultura alla sicurezza.

Un mese dopo anche il Sudan ha accettato di normalizzare le relazioni con Tel Aviv, con gli Stati Uniti che hanno anche rimosso il paese dalla lista degli stati che appoggiano i terroristi prima del suo accordo con Israele. Questo è stato seguito dal Marocco che ha annunciato la mossa a dicembre.

Gli sviluppi fanno parte di un più ampio piano di pace in Medio Oriente guidato dall'amministrazione Trump, che sembra aver raccolto vapore in quelli che sembrano essere gli ultimi giorni del presidente Trump in carica.

Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca e genero di Trump, che è l'architetto delle aspirazioni di pace nella regione del presidente in carica, ha espresso la speranza che altre nazioni arabe aderiscano presto agli accordi di pace con Israele, inclusa l'Arabia Saudita.

Le mosse, tuttavia, sono state deplorate dalle autorità palestinesi, così come da alcune altre nazioni, compresa la Turchia.