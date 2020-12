Salvini ha litigato con la Meloni? No, lavoriamo come non mai

Matteo Salvini nega di aver litigato con Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e ricorda anzi che stanno lavorando insieme alla modifica della Legge di bilancio e sui temi che riguardano gli italiani.

“Litigi con Meloni? Lavoriamo insieme nel centrodestra come non mai e i risultati si stanno vedendo”, ha affermato ospite a ‘Mattino 24’ su Radio24, la radio economia de Il Sole 24 Ore.

Annuncia invece che il centrodestra lavora ad un Recovery plan “ombra” da presentare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella speranza che le loro proposte possano poi essere accolte e inserite nel progetto da inviare alla Commissione Europea che lo dovrà supervisionare.

"Stiamo lavorando ad un nostro progetto di Recovery plan, un progetto "ombra", che presenteremo a gennaio dopo aver ascoltato gli amministratori locali, spero che questo progetto possa essere preso in considerazione dal governo", ha riferito a Radio 24.

Elezioni amministrative 2021

Salvini afferma che al centrodestra serve qualche giorno di riflessione in più per scegliere i candidati da presentare alle elezioni amministrative del 2021, che chiameranno alle urne gli italiani delle principali città italiane, tra cui Milano, Roma e Napoli.

"Per Roma e Milano ci vorrà qualche giorno di riflessione in più ma questo non è litigare è, appunto, riflettere".

La simpatia per Renzi

“Di Renzi non mi fido e non mi sono mai fidato così come non si fidano gli italiani, spiace che l'Italia perda settimane dietro queste beghe quando ci sono temi importanti come quello della scuola e non si sa ancora cosa dovranno fare i nostri figli il 7 gennaio, bisogna stabilizzare gli insegnati precari e lavorare sui sistemi di aria condizionata nelle classi", dice il leghista parlando di Matteo Renzi e di scuola.