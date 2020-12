Salvini pronto a maggioranza di centrodestra se cade Conte: tanti parlamentari non ne possono più

Matteo Salvini si dice pronto a concludere la Legislatura con un governo di centrodestra, perché ci potrebbero essere i numeri ora per farlo, ma il voto è via maestra aggiunge.

Secondo Matteo Salvini il governo attuale non camperà a lungo e considera quindi le “elezioni la via maestra”, tuttavia si dice anche pronto “come centrodestra” a guidare il Paese con una maggioranza propria.

Però, parlando con l’Adnkronos, precisa che quando parla di un governo di centrodestra non intende “un governo Salvini”.

Secondo Salvini il Parlamento “è pieno di parlamentari che non ne possono più di questa maggioranza, sono tantissimi, fra M5S e anche nel PD”, riporta l’Adnkronos.

Salvini pensiero su Renzi

Parlando di Matteo Renzi e della sua linea politica, il leghista afferma che questi “ha disperata necessità di sopravvivere politicamente: deve agitarsi per ricordare al mondo che c'è, ma le sue minacce di crisi hanno una credibilità pari allo zero”.

Salvini infatti è pronto ad accettare scommesse sul fatto che alla fine si metteranno tutti d’accordo perché “sennò gli crolla tutto in testa e quindi faranno finta di niente…”

Sulla legge elettorale

Salvini ragiona anche sulla legge elettorale in previsione di un eventuale voto anticipato. Secondo la sua visione una legge proporzionale "sarebbe la palude, ma non per la politica, per il Paese. Perché significherebbe non decidere più nulla rimanendo ostaggi dei partitini del 3% per tutta la vita”.