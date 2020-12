Conte e Italia Viva si incontreranno martedì 22 per discutere di Recovery plan

Giuseppe Conte si appresta ad incontrare la delegazione di Italia Viva per discutere del Recovery plan. L'incontro potrebbe essere l'occasione per la resa dei conti e la fine del Conte bis?

Secondo le ultime notizie di stampa il premier Giuseppe Conte domani martedì 22 dicembre, alle ore 11, incontrerà a Palazzo Chigi i ministri e la delegazione di Italia Viva per parlare ufficialmente del Recovery plan e dei suoi contenuti.

Alle ore 11, riporta l’Adnkronos, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà anche la delegazione di Leu per parlare di Recovery plan.

Quest’oggi Conte ha sottolineato ancora una volta che il Recovery plan vivrà un momento di confronto ampio e dovrà passare in Parlamento, il quale dovrà approvarlo, lasciando intendere che non ci sono segreti come invece aveva detto Ettore Rosato di Italia Viva ieri.

Conte spiega anche che il governo ha “una tabella di marcia serratissima” e che non ci si possono permettere distrazioni.

Ancora ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva invitato la maggioranza a fare presto con le verifiche di governo perché il Recovery plan non si può rimandare a dopo le feste.

Quest'oggi è invece intervenuto Matteo Renzi con un breve video messaggio di 60 secondi per spiegare le motivazioni che lo spingono a scatenare una crisi di governo in piena pandemia e proprio mentre l'EMA approva il vaccino Pfizer-BioNTech che dal 27 dicembre sarà distribuito anche in Italia.