M5S e crisi di governo: il rimpasto è una ipotesi non proponibile

Il Movimento 5 Stelle ribadisce in una nota riportata dall’Adnkronos che il loro partito non è disponibile a nessun tipo di rimpasto e che in quel caso si tornerebbe al voto.

“La tesi riportata da alcuni quotidiani, oggi così come nei giorni scorsi, secondo la quale il Movimento 5 Stelle sarebbe disponibile ad aprire al rimpasto e a cambiare alcuni membri della sua squadra di governo è, appunto, una tesi. A suffragarla non c'è alcun elemento. Il Movimento 5 Stelle ha già più volte chiarito ufficialmente la sua unica posizione su questo tema. L'ultima occasione utile è stato l'incontro di alcuni giorni fa con il presidente Conte, durante il quale il capo politico Vito Crimi ha espresso a nome del Movimento una chiara contrarietà rispetto a ipotesi di rimpasto e piena soddisfazione nei confronti della squadra 5 Stelle”.

Oggi Ettore Rosato di Italia Viva ha affermato che il suo partito non ha più alcuna fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affermando che anche i ministri del M5S non ne hanno.

Si apre sempre più, quindi, una crisi di governo in piena pandemia e in un momento in cui andrebbe approvata la legge di bilancio e il Recovery plan per il rilancio dell’Italia, inoltre a pochi giorni dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid.