Cina delinea tre settori in cui cooperare con la nuova amministrazione USA

La Cina confida nella cooperazione con la nuova amministrazione statunitense in almeno tre settori: ripresa economica, lotta al coronavirus e clima. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

"Abbiamo rivolto l'attenzione alle priorità espresse dal presidente eletto Joe Biden. Crediamo che almeno tre - lotta contro COVID, ripresa economica e cambiamento climatico - creino spazio per la cooperazione tra i due paesi", ha affermato Wang Yi in un evento online, organizzato dall'Asia Institute of Public Policy.

L'obiettivo prioritario, a suo avviso, è la lotta alla pandemia di coronavirus. Riguardo alla questione, la Cina è pronta a fornire tutto il supporto necessario a Washington, ha detto Wang Yi.

"I due paesi possono anche rafforzare la cooperazione nel campo della diagnostica e dei mezzi di prevenzione, della produzione di dispositivi di protezione individuale, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di vaccini", ha aggiunto il ministro.

Infine, Wang Yi ha espresso sostegno alle precedenti dichiarazioni di Joe Biden sulla sua intenzione di far rientrare gli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi.

Lo scorso 14 dicembre i Grandi Elettori hanno votato per eleggere il futuro presidente degli Stati Uniti, confermando la vittoria di Biden nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. Biden ha ottenuto 306 voti contro i 232 di Trump. Per entrare alla Casa Bianca un candidato deve ricevere 270 voti elettorali.