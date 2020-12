Brexit, parlamento Ue adotta regole temporanee per il funzionamento dell’Eurotunnel

Votate con procedura d'urgenza, le norme sono state adottate con 684 voti favorevoli, 3 contrari e due astensioni.

Lo scorso ottobre il parlamento ha votato la legislazione che consente alla Francia di negoziare un nuovo accordo internazionale con il Regno Unito sulla governance del collegamento sotto la Manica, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. La Commissione intergovernativa rimarrebbe sempre la principale autorità di sicurezza per il tunnel.

Per evitare l'interruzione del traffico ferroviario nel tunnel sotto la Manica a partire dal 1 gennaio 2021, quando il Regno Unito uscirà dall’Unione, il parlamento ha accettato di prorogare temporaneamente le licenze e i certificati di sicurezza, così da dare a Francia e Regno Unito il tempo sufficiente per concludere un accordo bilaterale. La licenza per l'attuale gestore dell'infrastruttura del tunnel rimarrà valida per due mesi dopo la fine del periodo di transizione. I certificati di sicurezza e le licenze rilasciate in base alla legislazione Ue alle imprese del Regno Unito saranno prorogati per nove mesi.

Altre misure di emergenza, per mantenere provvisoriamente la connettività transfrontaliera tra il Regno Unito e l'Ue su strada e per via aerea a partire dal 1 gennaio 2021, saranno votate domani, ha fatto sapere il parlamento europeo.

Parlamento Ue pronto a plenaria in caso di accordo

Il parlamento ha annunciato oggi di essere pronto a “organizzare una sessione plenaria straordinaria” a fine mese qualora venisse raggiunto un accordo entro il prossimo 20 dicembre tra Londra e Bruxelles sulle future relazioni tra Regno Unito e Ue, per discuterne l'esito e "valutare la possibilità di concedere la sua approvazione".

Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito "decisivi" i prossimi giorni per arrivare a un accordo con Londra.