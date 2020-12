Il re svedese critica il governo per gestione pandemia: "Abbiamo fallito"

In un discorso alla nazione, che andrà in onda il 21 dicembre, il 74enne re Carl XVI Gustaf ha descritto il 2020 come un anno terribile, sottolineando che la Svezia non è riuscita a salvare vite umane durante la pandemia di coronavirus.

"Credo che abbiamo fallito. Abbiamo un gran numero di persone decedute, e questo è terribile. È qualcosa di cui soffriamo tutti insieme", ha affermato Carl XVI Gustaf, citato dall'emittente nazionale SVT.

"Il popolo svedese ha sofferto enormemente in condizioni difficili. Pensate a tutte le persone che non hanno potuto dire addio ai loro familiari deceduti. Penso che sia un'esperienza pesante e traumatica non poter dire un caloroso arrivederci", ha aggiunto a proposito delle restrizioni di salute pubblica.

L'intervento del sovrano svedese è apparso molto sorprendente, poiché molti lo hanno interpretato come una critica al governo, una cosa di cui il re, che governa dal 1973, di norma non si occupa.

"È sorprendente ed insolito da parte sua parlare in questo modo. Secondo la costituzione, il suo ruolo è quello di figura simbolica, non quello di parlare politicamente", ha dichiarato a SVT Henrik Wenander, professore di diritto pubblico all'Università di Lund. "È chiaro che questo avrà un impatto", ha aggiunto.

Anche Johan T. Lindwall, redattore capo del quotidiano Svensk Damtidning, è rimasto stupito dalla dichiarazione del monarca.

“Sono sorpreso che lui nel suo ruolo di capo di stato faccia una dichiarazione così tagliente. Sarà interpretata come una critica all'attuale governo che ha la responsabilità definitiva della strategia”, ha dichiarato Lindwall, ricordando lo tsunami del 2004 nel sud-est asiatico come l'ultima volta in cui il re ha fatto osservazioni critiche.

Tuttavia, i commenti di Carl XVI Gustaf sono coerenti con il primo rapporto intermedio della cosiddetta "Commissione Corona", che è stata istituita quest'estate per valutare gli sforzi della Svezia per fermare la diffusione dell'infezione.

Secondo il rapporto, l'assistenza agli anziani ha a lungo sofferto di gravi carenze strutturali ed era "mal attrezzata" per affrontare la pandemia. La commissione ha osservato che il governo ha la responsabilità finale per il fallimento della strategia per la protezione degli anziani finora, ha osservato l'emittente radiofonica svedese Sveriges Radio.

Tra le altre cose, non c'era una panoramica nazionale sulla preparazione dei comuni ad affrontare una pandemia e le autorità statali non hanno avuto un piano comprensivo. Le misure adottate dal governo svedese e dalle sue agenzie in primavera sono arrivate troppo tardi e, secondo il rapporto, erano insufficienti.

"L'assistenza agli anziani è stata in gran parte lasciata sola a far fronte alla situazione di crisi", ha scritto la commissione.

Circa il 90% degli oltre 7.800 svedesi che sono morti finora con la diagnosi COVID-19 aveva 70 anni o più. La metà di loro viveva in alloggi specializzati.

La Svezia, una nazione di poco più di 10 milioni di abitanti, ha assistito a quasi 350.000 casi di COVID-19 e 7.802 decessi. A novembre, la nazione nordica, che si è distinta da tempo dal resto del mondo nel suo approccio laissez-faire per affrontare il coronavirus, senza lockdown e soprattutto raccomandazioni, ha visto il suo eccesso di mortalità più alto dall'influenza spagnola del 1918.

Poiché COVID-19 è la terza causa di morte più alta dietro solo a cancro e malattie cardiovascolari, il governo svedese è passato dalle raccomandazioni ai divieti espliciti, poiché a fine novembre è stata introdotta una nuova serie di restrizioni.