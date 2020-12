Hillary Clinton ribadisce l'appello ad abolire il Collegio elettorale in favore del "voto popolare"

La candidata alla presidenza democratica del 2016 Hillary Clinton si è detta di nuovo a favore dell'abolizione del Collegio elettorale.

L'ex segretario di stato, accompagnata dal marito, l'ex presidente Bill Clinton, e dal governatore di New York Andrew Cuomo, lunedì ha espresso il suo voto per Joe Biden e il suo compagno di corsa alle elezioni del 2020 Kamala Harris, come parte dei 29 elettori dello Stato di New York.

L'ex first lady ha twittato che il presidente, a suo avviso, dovrebbe essere eletto per "voto popolare", come ogni altra carica.

Il corpo di 538 elettori del Collegio elettorale seleziona il presidente in base al voto popolare in ogni stato, il che significa che la persona che ottiene il maggior numero di voti a livello nazionale non necessariamente vince le elezioni. L'ultima esortazione ad abolire il Collegio elettorale risale al 2016. All'epoca, La candidata democratica Hillary Clinton vinse con il voto popolare con quasi 3 milioni di voti, ma perse con i voti elettorali.

Trump aveva superato la Clinton in una serie di swing state e quindi rivendicò un trionfo di 306 a 232 nel Collegio elettorale.

Dopo la sua amara sconfitta nel 2016 contro Trump, Hillary Clinton, che secondo i sondaggi avrebbe dovuto sconfiggere il suo avversario, ha cercato di spiegare il risultato, incolpando, in parte, il Collegio elettorale.

"Penso che debba essere eliminato... Mi piacerebbe vederci andare oltre (il Collegio), sì", ha detto Clinton in un'intervista della CNN con Anderson Cooper, mentre elaborava il suo libro di memorie, "What Happened".

All'epoca insisteva sul fatto che il collegio elettorale era solo uno dei fattori esterni che l'avevano portata alla sconfitta. Hillary Clinton si era scagliata contro il Collegio Elettorale anche dopo le elezioni del 2000.

All'epoca l'ex vicepresidente Al Gore vinse il voto popolare ma perse il collegio elettorale e la presidenza dopo una battaglia legale sui conteggi dei voti controversi nello stato della Florida contro il suo avversario, l'allora governatore del Texas George W. Bush, il candidato repubblicano.

"Credo fermamente che in una democrazia, dovremmo rispettare la volontà del popolo e per me, questo significa che è ora di farla finita con il Collegio elettorale e passare alle elezioni popolari del nostro presidente", ha detto Hillary Clinton ai giornalisti all'epoca.

La presunta vittoria di Biden e la contestazione di Trump

La dichiarazione dell'ex contendente presidenziale democratico arriva lunedì mentre gli elettori di 49 stati degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia si sono riuniti lunedì per esprimere i loro voti per il vincitore delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti 2020, con il candidato democratico Joe Biden che ha ottenuto un conteggio finale di 306 questo lo ha portato oltre la soglia dei 270 voti necessari per assicurarsi la vittoria contro il presidente repubblicano in carica Donald Trump.

I risultati hanno fatto eco alle proiezioni dei media mainstream fatte il 3 novembre, il giorno delle elezioni. Le proiezioni sono state contrastate da Trump, che si è rifiutato di concedere la vittoria e ha denunciato brogli elettorali.

Nonostante i tentativi dei suoi avvocati di contestare l'esito delle elezioni, chiedendo riconteggi in diversi stati, i ricorsi sono stati respinti in tribunale. Il 14 dicembre tutti e sei gli swing state, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan e Wisconsin, hanno votato a favore di Joe Biden.

Prima che il nuovo presidente presti giuramento il 20 gennaio, i voti del Collegio elettorale verranno inviati al Congresso degli Stati Uniti per essere conteggiati e certificati il ​​6 gennaio 2021.

Il Collegio elettorale degli Stati Uniti

La questione del Collegio elettorale, un corpo di elettori presidenziali richiesto dalla Costituzione di formarsi ogni quattro anni per esprimere i propri voti per il presidente e il vice presidente, è stato oggetto di dibattito per anni e risale al 1787.

All'epoca era concepito come un compromesso tra coloro che chiedevano l'elezione del presidente con un voto del Congresso e coloro che sostenevano l'elezione del presidente con un voto popolare di cittadini qualificati.

Attualmente, ogni stato nomina elettori secondo la sua legislatura, in numero uguale alla sua delegazione al Congresso, composta da senatori e rappresentanti.

Con 538 elettori che esprimono voti, è necessaria una maggioranza assoluta di 270 o più affinché un candidato vinca.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga questo obiettivo, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti tiene un'elezione contingente per eleggere il presidente e il Senato degli Stati Uniti per eleggere il vicepresidente.

Mentre gli stati e il distretto di Columbia il giorno delle elezioni di novembre scelgono gli elettori in base a come si sono impegnati a votare per presidente e vicepresidente, alcuni stati hanno leggi contro gli elettori "infedeli".