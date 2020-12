Biden riceve oltre 270 voti elettorali necessari per diventare presidente degli Stati Uniti

Occorrono 270 dei 538 voti elettorali disponibili per diventare presidente degli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dei media fatte subito dopo il giorno delle elezioni del 3 novembre, Biden avrebbe dovuto assicurarsi un totale di 306 voti elettorali, mentre il presidente in carica, Donald Trump, ne avrebbe ricevuti 232.

Dopo che gli elettori di 49 stati degli Stati Uniti e del Distretto di Columbia si sono riuniti lunedì per esprimere i loro voti, Joe Biden ha superato la soglia dei 270 voti necessari per assicurarsi la vittoria nella corsa presidenziale del 2020.

Lo stato della California è stato tra gli ultimi stati per gli elettori a votare, assegnando al democratico 55 voti elettorali e spingendolo a ricevere un totale di 302 voti elettorali. Il suo rivale repubblicano, il presidente in carica Donald Trump, ha ricevuto 232 voti. Successivamente, lo stato delle Hawaii ha concluso il voto del collegio elettorale, consegnando a Biden quattro punti finali per il suo conteggio e portandolo a 306, un punteggio che corrisponde alle proiezioni dei media.

Durante il voto del Collegio Elettorale, non sono stati registrati voti "infedeli", il che significa che nessun elettore ha scelto di deviare dall'approvazione pubblica del voto popolare di quello stato.

Qualche istante dopo l'annuncio dei risultati del voto del collegio elettorale in California, è stato annunciato che il procuratore generale degli Stati Uniti Bill Barr avrebbe lasciato il suo incarico il 23 dicembre. Trump ha twittato la lettera di dimissioni di Barr, affermando che il procuratore "ha fatto un lavoro eccezionale".

I media mainstream statunitensi nelle loro proiezioni prevedevano che le elezioni presidenziali del 2020 sarebbero state vinte da Biden, ancora prima che i conteggi venissero terminati. Donald Trump tuttavia si è opposto a queste proiezioni, rifiutandosi di concedere la vittoria, e affermando la presenza di diffuse frodi elettorali e tentando di usare i tribunali per contestare l'esito delle elezioni, chiedendo riconteggi in diversi stati.

Tutti i tentativi legali sono stati vani, tuttavia, poiché le cause intentate dal team legale di Trump sono state negate in tribunale. Lunedì, tutti e sei gli swing state, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan e Wisconsin, hanno espresso i loro voti a favore di Biden.

I repubblicani in questi stati hanno tenuto quello che chiamavano voto elettorale alternativo, dando simbolicamente i loro voti a Trump e sfidando la vittoria di Biden.

"Poiché la causa del presidente che contesta le elezioni in Georgia è ancora in corso, i candidati repubblicani per l'elettore presidenziale si sono incontrati oggi a mezzogiorno al Campidoglio e hanno espresso i loro voti per presidente e vicepresidente", ha twittato lunedì il leader repubblicano della Georgia, David Shafer.

Il voto del collegio elettorale non è la fase finale del processo di selezione di un presidente, poiché i voti del lunedì vengono inviati al Congresso degli Stati Uniti per essere conteggiati e certificati il ​​6 gennaio 2021. Il nuovo presidente presterà giuramento il 20 gennaio, 2021.