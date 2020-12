Salvini, nessuna intenzione di far parte di un governo con Conte, M5S, Renzi, PD

Nelle ultime ore è montato un sospetto, vuoi vedere che il messaggio inviato da Matteo Salvini al presidente del Consiglio Giuseppe Conte era una ritrovata disponibilità a tornare a un governo gialloverde? In realtà già Conte aveva dato notizia del contatto ricevuto da Salvini, come un messaggio a collaborare sui temi. Oggi Salvini conferma che il suo messaggio era un “siamo a disposizione” per lavorare sui temi.

“Io non voglio andare al governo con Conte, con il M5S, con il PD, con Renzi. Ho mandato un WhatsApp a Conte dicendo semplicemente ‘siamo a disposizione’”, chiarisce il leghista partecipando al programma ‘L’Aria di domenica’ di La7.

La diretta dalla zona “differenziata”

Simpatico il siparietto iniziale del collegamento. Salvini ha subito dato conto del fatto che si trovava nel cortile di casa sua a Milano, e che la diretta andava in onda in prossimità della raccolta rifiuti del suo condominio.

Per Salivini un meteorico ritorno ai tempi in cui faceva il giornalista e cronista. La conduttrice Myrta Merlino non si è lasciata sfuggire l’occasione per una ironica risposta:

“Spero che l’odore sia decente”.

Salvini sulla vignetta di Vauro

In studio anche il vignettista Vauro che ha disegnato un Matteo Salvini a forma di “orchetto di peluche”.

Salvini gli ha risposto affermando che gli “fa pena” e lo ha sbattuto in un post sulla sua pagina Facebook per sottolinearlo.

Matteo Salvini a L’Aria di domenica - Video