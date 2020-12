Covid, Lamorgese positiva: "Non avrei mai immaginato potesse succedere, io sempre attentissima"

"Sto bene, non ho sintomi, non ho mai immaginato che potesse succedermi". Questa la reazione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo aver appreso di essere positiva al Covid-19. Lo riporta il Corriere della Sera.

"Io sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile". "Eppure è successo", commenta.

Il ministro dell'Interno assicura che al Viminale vige un rigidissimo protocollo anticontagio. La Lamorgese si sottopone ogni 15 giorni al test molecolare, che esegue persino a distanza più breve se in agenda sono segnati incontri o riunioni. In ufficio tutti indossano Dpi e se qualcuno si ammala o è asintomatico non rientra dopo i dieci giorni di isolamento, ma solo quando è negativizzato. I casi sospetti di Covid-19 restano a casa.

L'esito positivo del tampone arrivato martedì pomeriggio ha costretto alla sospensione dell'importante seduta sul Recovery Fund del Consiglio dei Ministri. In isolamento fiduciario Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, seduti accanto a lei, mentre gli altri ministri e il premier Giuseppe Conte, dovranno sottoporsi nuovamente al test nelle prossime ore.

La reazione di Salvini

Il leader della Lega ha augurato una pronta guarigione alla ministra Lamorgese. Ma "una volta guarita, che è la cosa più importante, bisognerà chiarire se sia vero che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo così a rischio la salute di altre persone", afferma Salvini, secondo quanto riferisce AdnKronos citando fonti.

"Il ministro che controlla e multa gli italiani che non rispettano le regole, non può essere la prima a non rispettarle: in questo caso -conclude il leader del Carroccio- le dimissioni sarebbero dovute".