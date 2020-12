Sindaco di Milano Beppe Sala si ricandida alla guida della città

Beppe Sala si ricandida alla guida della città di Milano per un secondo mandato dopo lunga riflessione. Arrivano i complimenti e felicitazioni di Nicola Zingaretti.

Il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia la sua ricandidatura alla guida della città metropolitana per un secondo mandato. L’annuncio, che scioglie una lunga riserva, giunge in un giorno significativo per la città è infatti la festa di Sant’Ambrogio, patrono di Milano.

“In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese”, ha detto Sala in un video che ha pubblicato sul suo canale Instagram.

“Ora sento che posso, anzi voglio farlo”, afferma Sala parlando a proposito delle energie che cercava dentro di sé per poter affrontare altri 5 anni di mandato alla guida di Milano nella fase di vaccinazione e di post pandemia.

Ispirato da Sant'Ambrogio

Beppe Sala fa proprio riferimento al santo, al quale a quanto pare deve un “insegnamento” di vita.

Quindi, “è per questo che ho deciso alla fine di questa lunga riflessione di ricandidarmi a sindaco di Milano”, ha affermato Sala.

Le felicitazioni di Nicola Zingaretti

Queste sono le parole scritte da Nicola Zingaretti segretario del Partito Democratico, sulla scelta di Sala di ricandidarsi alla guida di Milano per un secondo mandato.