Di Battista difende Azzolina e attacca “i limiti” della De Micheli

Alessandro Di Battista contro tutti o quasi. Questa volta si schiera dalla parte del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e attacca senza mezze misure il ministro dei trasporti Paola De Micheli, che secondo lui è stata coperta.

“Credo che, se non si fosse optato per la chiusura di moltissime scuole, le responsabilità di alcuni politici, mi riferisco soprattutto alla De Micheli, ministro dei Trasporti, sarebbero risultate evidenti. Meglio colpire la scuola che mostrare i limiti della De Micheli. Meglio lasciar massacrare la Azzolina che correre il rischio che le negligenze altrui vengano rilevate”, è il pensiero di Alessandro Di Battista.

Tuttavia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentando in diretta TV il nuovo dpcm ha detto che al suo fianco ha la migliore squadra di ministri e che non ci sarà alcun rimpasto.

La difesa della Azzolina

E si domanda Di Battista su Tpi.it: “Cosa avrebbe fatto di così sconveniente questa giovane donna, perbene e preparata, non è dato saperlo. Ha per caso tagliato i fondi alla scuola pubblica? No. Semmai ha lottato per ottenere 7 miliardi di euro in più. Credo che alla Azzolina non venga perdonata la sua coraggiosa difesa della scuola statale, un’onta nell’era liberista che stiamo ancora vivendo.”

“Non potendo tuttavia ammettere l’indicibile, la si attacca per altro. Per il diametro delle rotelle dei banchi (come se aver sostituito arredamenti scolastici che avevano 30 anni fosse stato un errore), per la tonalità del rossetto, per la pettinatura o per la cadenza del suo parlare", conclude la difesa della Azzolina, il volontario del Movimento 5 Stelle Di Battista.