Dpcm, Salvini critico: "E' pessimo e divide gli italiani!"

Il nuovo Dpcm del Governo divide gli italiani, chiudendoli in casa in giorni che dovrebbero essere invece di festa e di speranza. A sostenerlo è Matteo Salvini.

Nella giornata che dovrebbe concludersi con la firma del Dpcm natalizio da parte del Governo, il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso tutta la propria criticità nei confronti dell'ultimo disegno di legge e delle misure in esso contenute.

Intervenendo al termine della sua visita al Centro Anpvi Onlus Scuola cani guida per ciechi a Campagnano di Roma, Salvini ha definito "pessimo" il Dpcm, in quanti divisivo per gli italiani:

"Ho un'idea pessima del nuovo Dpcm. Nessuno pretende di fare veglioni con 300 persone, ma almeno a Natale bisogna stare con i propri figli e i propri genitori. Un conto è avere prudenza, e siamo d'accordo, un altro è dividere gli italiani, chiudere gli italiani in casa anche in giorni di festa e di speranza. La tutela della salute va accompagnata dal buon senso. Fare muri di paese in paese, di famiglia in famiglia, mi sembra assurdo", sono state le parole di Salvini.

Il Dpcm natalizio

Nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per il nuovo Dpcm di Natale, confermando la maggioranza delle ipotesi circolate riguardo alle normative in esso contenute.

In particolare è stata ribadita la linea dura, con il divieto di spostamento tra regioni anche dello stesso colore a cavallo del periodo natalizio e di spostamento tra comuni nella notte del 25 e 26 dicembre e del 31 di dicembre.