I leader dell'UE al vertice di dicembre discuteranno di relazioni con USA dopo inaugurazione Biden

La fonte ha spiegato che il Comitato dei rappresentanti permanenti dell'UE si occuperà dei preparativi per il prossimo Consiglio europeo in questa settimana.

"Una discussione strategica sulle relazioni UE-USA si svolgerà al Consiglio europeo. Il Comitato dei rappresentanti permanenti lunedì avvierà i preparativi per il vertice sulla base di cinque aree per la costruzione delle future relazioni: la lotta alla pandemia del coronavirus, l'accelerazione della ripresa economica, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno al principio di multilateralismo e valori comuni, la promozione delle idee di pace e sicurezza", ha dichiarato.

La fonte ha ricordato che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha invitato Joe Biden alla riunione straordinaria dei membri del Consiglio europeo che si terrà nella prima metà del 2021, ed ha anche aggiunto che Michel attualmente rimane in stretto contatto con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg per valutare un'ipotetica "organizzazione congiunta della visita".

Le elezioni presidenziali americane

Dopo le elezioni del 3 novembre i principali media statunitensi si sono affrettati a dichiarare vincitore il democratico Joe Biden, anche se Trump ha affermato che la vittoria sarebbe stata sua se non fosse stato per le gravi violazioni durante il voto per corrispondenza e i "brogli" dei colleghi democratici di Biden. Lo staff di Trump ha intentato diverse cause legali in Stati-chiave in cui ritiene che siano avvenuti brogli elettorali di massa.

A partire dal 27 novembre Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania hanno certificato i risultati delle loro elezioni a favore di Joe Biden, mentre ieri è emerso che l'ex vice di Barack Obama abbia addirittura aumentato il proprio margine di 80 voti nel Wisconsin nonostante Trump abbia investito una somma pari a 3 milioni di dollari per effettuare il riconteggio.

La certificazione da altri Stati deve ancora essere annunciata, ma è previsto che il collegio elettorale si riunisca il 14 dicembre per eleggere il prossimo Presidente degli Stati Uniti. Nonostante una così forte opposizione ai risultati elettorali dello staff di Trump, è iniziato il processo di trasferimento del potere a Biden, che ha già annunciato i primi candidati per i posti chiave nella futura amministrazione statunitense.